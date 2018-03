IRW-PRESS: Cobalt 27 Capital Corp.: Cobalt 27 schafft es in vier Kategorien ins Finale der Platts Global Metals Awards 2018

Cobalt 27 schafft es in vier Kategorien ins Finale der Platts Global Metals Awards 2018

Cobalt 27 wurde in den Kategorien Rising Star Company, Base and Specialty Metals Industry Leadership, Deal of the Year und CEO of the Year ausgewählt

Toronto, Ontario - 22. März 2018 - Cobalt 27 Capital Corp. (Cobalt 27 oder das Unternehmen) (TSXV: KBLT) (FRA: 27O) wurde von S&P Global Platts im Rahmen der renommierten Global Metals Awards 2018 als Finalist ausgewählt. Mit diesem alljährlichen Programm werden Unternehmen geehrt, die hervorragende Leistungen in der Metallbranche vorweisen können. Cobalt 27 wurde in den folgenden vier Kategorien als Finalist auserkoren: Rising Star Company, Base and Specialty Metals Industry Leadership, Deal of the Year und CEO of the Year.

Wir sind schon fast am Ende unseres ersten vollen Geschäftsjahres angelangt und werten diese Auszeichnung als wichtigen Meilenstein für Cobalt 27. Sie ist ein klarer Beweis dafür, dass die Metallbranche die Bedeutung unseres innovativen Geschäftsmodells erkannt hat. Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme gewinnen weltweit immer mehr an Akzeptanz, und damit steigt auch die Nachfrage nach Batteriemetallen wie Kobalt. Dieser Trend hat dazu geführt, dass sich dieses relativ unbedeutende Metall zu einem wesentlichen und zukunftsträchtigen Bestandteil der gesamten Metallbranche entwickelt hat. Diese Nominierungen sind nicht nur beredtes Zeugnis für das Team von Cobalt 27, sondern auch für unsere loyalen Aktionäre, das Bankenkonsortium und unsere Rechtsberater, die alle dazu beitragen, dass selbst das Unmögliche möglich wird, meint Anthony Milewski, Chairman und CEO von Cobalt 27.

Von rund 100 Einreichungen in vierzehn Kategorien wurden die Finalisten für 2018 ausgewählt und vor kurzem vom Programmsponsor S&P Global Platts, dem international führenden Berichterstatter für Metalle und Rohstoffe sowie Vergleichsindices der Spotmärkte, bekanntgegeben. Cobalt 27 war eines von nur zwei Unternehmen, die in insgesamt vier Kategorien nominiert wurden.

Über Cobalt 27 Capital Corp.

Cobalt 27 Capital Corp. ist ein Mineralunternehmen, das direkten Zugang zu Kobalt als festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte bietet. Das Unternehmen besitzt über 2.982 Millionen Tonnen an physischem Kobalt und verwaltet ein Portfolio an Kobaltlizenzgebühren. Das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt fokussiertes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an kobalthaltigen Mineralkonzessionsgebieten zu investieren, während es seine physischen Kobaltaktiva potenziell erweitert, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.co27.com oder über:

Betty Joy LeBlanc, BA, MBA

Director, Corporate Communications

+1-604-828-0999

info@co27.com

Cobalt 27 Capital Corp.

4 King Street West, Suite 401, Toronto, Ontario, Canada

Tel: 647.846.7765

TSX Venture: KBLT

FRA: 27O

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42851

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42851&tr=1

