Macht sich FED-Chef Jerome Powell mehr Sorgen um die Effekte der Steuerreform in den USA als um die drohenden Handelskonflikte mit dem Rest der Welt? Fakt ist, er plant zunächst drei statt vier Zinserhöhungen. Beruhigt das die Märkte, Michael Blumenroth und Robert Halver? Warum ist es denn so wichtig, ob die Zinsen drei- oder viermal im Jahr steigen? Zählt nicht am Ende, ob der Zielzins erreicht wurde oder ob die Notenbanker nachjustieren müssen? Was machen die Aktienmärkte damit? Aktien unattraktiver, weil es wieder Zinsen gibt? Warum steigt der Euro auf die Entscheidung hin wieder? Antje Erhard mit Michael Blumenroth, Deutsche Bank, und Robert Halver, Baader Bank, im Gespräch.