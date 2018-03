Die Aufnahme markiert die erste Erwähnung von 3Gtms im Magic Quadrant

SHELTON (USA), 22. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3Gtms, Inc., ein weltweit tätiger Anbieter von Tier-1-Transportmanagementsoftware, hat heute angekündigt, dass das Unternehmen von Gartner, Inc. im Quadranten für Nischenanbieter des "Magic Quadrant"-Berichts zu Transportmanagementsysteme gelistet wurde*. 3Gtms wurde zum ersten Mal in den Magic Quadrant aufgenommen.

Dem Bericht zufolge konzentriert sich die Forschung auf "ganzheitliche multimodale Inlands-TMS zur Verwendung durch Versender (wie Hersteller, Einzelhändler, Distributoren oder Großhändler oder nicht-Asset-basierte Drittlogistikunternehmen (PL). Zu den Hauptaufnahmekriterien in den 2018er Magic Quadrant gehörten: die Bandbreite des TMS, die Tiefe des TMS, die Verwendbarkeit und Anpassungsfähigkeit, die weltweite Vermarktungsstrategie und das weltweite Angebot, das Partner-Ökosystem, die Vision, Vordenkerposition, Roadmap und Erfolgsbilanz sowie eine stringente SCE-Konvergenzstrategie.

Der vollständige Bericht ist hier (http://www.3gtms.com/gartner) kostenlos auf der Website von 3Gtms verfügbar.

"Wir sehen unsere Positionierung im Quadranten für Nischenanbieter dieses Magic Quadrant von Gartner als eine Bestätigung unserer Mission, ein TMS anzubieten, das in Sachen Design und Flexibilität keinem anderen auf dem Markt verfügbaren System gleicht", sagte Mitch Weseley, CEO von 3Gtms. "Wir denken, dass unsere Technologie unsere Kunden weiterhin immer wieder überrascht, indem sie ihnen ermöglicht, ihre Transporte mit mehr Leistung und Effizienz als jemals zuvor zu optimieren, wie zum Beispiel durch unser branchenweit erstes Angebot von sogenannter ,Continuous Pool Optimization', einer Lösung zur kontinuierlichen Optimierung der Zusammenfassung von Lieferungen."

Die Kunden von 3Gtms haben bereits ihre Begeisterung zum Ausdruck gebracht und angemerkt, dass das Fachwissen hinter der Technologie von allergrößter Bedeutung für den Erfolg eines Projekts ist. Thomas B. Crowley, Jr., Chairman und CEO von Crowley, sagt, "Wir haben uns dazu entschlossen, im Rahmen eines der größten und komplexesten TMS-Projekte der Welt für das US-Verteidigungsministerium mit 3Gtms zusammenzuarbeiten. 3Gtms hatte das beste System im Programm, um unsere Transportangebote zu erweitern und zu optimieren. Das Fachwissen des Unternehmens ist einzigartig. Tatsächlich war das die beste Leistung im IT-Bereich, die wir je erleben durften."

Gartner zufolge "verbessert die evolutionäre Erweiterung der Tiefe und Breite von TMS-Angeboten das Leistungsversprechen von TMS. Verbesserungen beim Frachtverkauf, Analysefunktionen und Unterstützung für mehr Transportarten (z. B. intermodaler, Paket-, Schienen- oder Lufttransport sowie private/eigene Fuhrparks), Sichtbarkeit/Ereignismanagement (Nachverfolgung) und Leistungsmanagement haben zum Wert von TMS über die traditionellen Grenzen von besserer Frachtplanung und elektronischer Frachtausschreibung beigetragen."

*Gartner "Magic Quadrant for Transportation Management Systems" von Bart De Muynck, 19. März 2018.

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Forschungspublikationen beschriebenen Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät den Anwendern von Technologie nicht dazu, nur solche Anbieter auszuwählen, die über die besten Bewertungen oder andere Auszeichnungen verfügen. Die Forschungspublikationen von Gartner enthalten die Meinungen des Forschungsunternehmens von Gartner und sollten nicht als Tatsachen angesehen werden. Gartner übernimmt bezüglich dieser Forschung keine Haftung für irgendwelche Garantien, weder ausdrücklich noch impliziert, einschließlich der Garantie der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über 3Gtms

3Gtms ist der am schnellsten wachsende Anbieter von Tier-1 Transportation Management Systemen (TMS). Das Unternehmen unterstützt mittlere und große Spediteure sowie Logistikdienstleister dabei, sich durch Technologie einen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten. Unabhängig davon, ob Sie Waren im Wert von 5 Mio. USD oder 5 Mrd. USD transportieren - die 3G-TM-Lösung verwaltet problemlos den gesamten Transportzyklus, von der Planung und Optimierung des Transports über Durchführung und Abwicklung, damit Kunden bessere Versandentscheidungen treffen und ihre Serviceziele erreichen können. Der Ruf von 3Gtms als verlässlicher Partner spiegelt sich in Kundenzufriedenheits- und Kundenbindungsraten wider, die in der Transportmanagementbranche einzigartig sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.3gtms.com (http://www.3gtms.com/).

