Eigentlich will die EU vor dem WTO gegen die kommenden US-Strafzölle klagen. Zugleich wollen die Europäer Trump nicht verärgern.

Ihre direkten Gesprächspartner hat Cecilia Malmström offenbar überzeugen können, immerhin. "Wir gehen davon aus, dass Minister Ross empfehlen wird, die EU als Ganzes auszunehmen", sagte die EU-Handelskommissarin am Vormittag im Europaparlament. Aber, schränkte sie sogleich ein: "Es ist der Präsident, der entscheidet".

Malmström war erst in der Nacht aus Washington zurückgekehrt. Dort hatte sie bei US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer darauf gedrungen, dass die EU-Staaten von den Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ausgenommen werden, die US-Präsident Donald Trump vor zwei Wochen angekündigt hatte und die am Freitag in Kraft treten sollen.

In Washington hat die Schwedin schon mehr erreicht, als viele in Europa noch zu hoffen gewagt hatten: Trumps wichtigste Berater Ross und Lighthizer sprechen sich dafür aus, die EU zu verschonen - wenn auch wohl zunächst nur zeitlich begrenzt.

Nun hängt alles davon ab, ob der Präsident ihrem Rat folgt. Trump wird voraussichtlich am Abend deutscher Zeit eine Erklärung dazu abgeben - und wohl zugleich heftige Strafmaßnahmen gegen China ankündigen.

Die Unsicherheit in Brüssel ist groß, wo sich heute die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem regulären Gipfel versammeln. Schließlich hat ...

