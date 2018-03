Längst macht Tesa den Großteil seines Umsatzes als Industriezulieferer. Die E-Mobilität ist für den Klebeband-Hersteller eine enorme Chance.

Der Klebeband-Hersteller Tesa sieht in dem bevorstehenden Wandel der Automobilindustrie große Chancen. "Für den Übergang des Automobils ins elektrische und digitale Zeitalter ist Tesa gut aufgestellt", sagte Tesa-Vorstand Norman Goldberg am Donnerstag in Norderstedt bei Hamburg.

Schon heute sei Tesa sowohl in der Automobil- als auch in der Elektronikindustrie stark vertreten. "Die fortschreitende Verzahnung der beiden Schlüsselindustrien ...

