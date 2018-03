Die US-Notenbank hat den Leitzins, wie erwartet, angehoben. Wie sind die Reaktionen darauf ausgefallen, an den US-Märkten und beim DAX sowie EUR/USD? Marktexperte Chris Zwermann von Zwermann Financial sieht die Aktienmärkte weiter in Gefahr. Wie er zu dieser Einschätzung kommt und wie sich der Ölpreis seiner Einschätzung nach weiter entwickeln könnte: mehr dazu im vollständigen Interview.