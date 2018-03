Im Bereich der 200-Tage-Linie von rund 13,00 Euro ist die Aktie der Commerzbank im Januar mit einem nachhaltigen Ausbruch darüber gescheitert und anschließend zur Unterseite abgedreht. Ein regelkonformer Rebound zurück an den EMA 200 folgte nur wenig später, anschließend setzte die Aktie wie bereits in der letzten Analyse: "Commerzbank: Das sieht weiter bärisch aus!" favorisiert in den Unterstützungsbereich um die 50-Tage-Durchschnittslinie sowie das Unterstützungsniveau von grob 11,20 Euro zurück.

Short-Strategie aufgegangen

Nur knapp darunter befindet sich bei 10,84 Euro eine weitere markante Unterstützungszone, die womöglich zu einem raschen Pullback auf der Oberseite führen könnte und hierdurch kurzfristig antizyklisch ins Visier genommen werden könnte. Sobald sich auf Tagesbasis nämlich ein Boden abzeichnet, könnte dieses Szenario durchaus für einige ...

