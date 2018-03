ROUNDUP 2: HeidelbergCement will auch 2018 deutlich mehr verdienen

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement will nach einem Rekord bei Umsatz und operativem Ergebnis im laufenden Jahr weiter zulegen. "Wir gehen davon aus, dass 2018 ein gutes Jahr wird", sagte Unternehmenschef Bernd Scheifele am Donnerstag in Heidelberg. Zuversichtlich stimme ihn die positive Weltkonjunktur, von der die Baukonjunktur ein Spiegelbild sei. Momentan entwickelten sich für HeidelbergCement fast alle Länder besser.

ROUNDUP: United Internet steckt nach Drillisch-Übernahme viel Geld ins Wachstum

MONTABAUR - Der Telekommunikations-Konzern United Internet will nach der Übernahme des Mobilfunkanbieters Drillisch kräftig in weiteres Wachstum investieren. Im ersten vollen gemeinsamen Jahr will United Internet rund 300 Millionen Euro zusätzlich in Subventionen für Smartphones stecken, wie das TecDax-Schwergewicht am Mittwochabend mitteilte. Das soll dabei helfen, insgesamt rund 1,2 Millionen neue Kundenverträge im Mobilfunk sowie bei DSL-Internet zu gewinnen.

ROUNDUP 3/Datenskandal um Facebook: Politiker sehen Demokratie bedroht

WASHINGTON/BERLIN - Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat in dem Skandal um mutmaßlichen Datenmissbrauch zwar Fehler eingeräumt und sich auch entschuldigt - sein Unternehmen gerät dennoch immer stärker in die Defensive. Justiz- und Verbraucherschutzministerin Katarina Barley (SPD) kündigte an, Vertreter des Unternehmens in ihr Ministerium zu laden, um eine Erklärung zu erzwingen. Die EU-Justizkommissarion Vera Jourová warnte angesichts des Datenskandals gar davor, die Demokratie sei bedroht.

ROUNDUP: Jenoptik baut Konzernstruktur um - mehr Geld für Aktionäre

JENA - Nach einem kräftigen Plus bei Umsatz und Ertrag zahlt der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik seinen Aktionären für 2017 eine höhere Dividende. Vorgeschlagen seien 0,30 Euro pro Aktie nach 0,25 Euro im vergangenen Jahr, sagte der Vorstandschef des TecDax -Unternehmens, Stefan Traeger, am Donnerstag in Jena. Jenoptik erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatzanstieg von 9,2 Prozent auf 747,9 Millionen Euro. Unterm Strich stand ein Gewinn von 72,5 Millionen Euro und damit rund ein Drittel mehr als 2016.

ROUNDUP: Gute Nachfrage nach Licht- und Elektronikprodukten hält Hella auf Kurs

LIPPSTADT - Der Autozulieferer Hella befindet sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der MDax-Konzern steigerte nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2017/2018 (bis Ende Mai) seinen Umsatz um 7,4 Prozent auf 5,13 Milliarden Euro, wie Hella am Donnerstag in Lippstadt mitteilte. Währungsbereinigt beläuft sich das Plus auf 9,3 Prozent. Hella profitierte dabei weiter von der guten Nachfrage nach Licht- und Elektronikprodukten. Den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr bestätigte Hella.

Investitionen drücken Gewinn von Zooplus - Aktie stark unter Druck

MÜNCHEN - Höhere Investitionen belasten beim Tierbedarf-Online-Händler Zooplus weiter das Ergebnis. Zwar setzte Zooplus im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Wachstumskurs mit einem Umsatzplus von 22 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro fort, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Vor Steuern belief sich das Ergebnis (EBT) aber nur noch auf 4,1 Millionen Euro nach 17,9 Millionen ein Jahr zuvor. Zooplus begründete den Rückgang mit gestiegenen Investitionen. Unter dem Strich sackte der Gewinn um 83 Prozent auf 1,9 Millionen Euro ab.

ROUNDUP: Dividenden auf Rekordniveau - aber auch noch viele Kapitalvernichter

FRANKFURT - Dividendenrekord für Aktionäre: Deutschlands Börsenschwergewichte schütten einer Studie zufolge in diesem Jahr so viel Geld an ihre Anteilseigner aus wie nie zuvor. 36,1 Milliarden Euro zahlen die 30 Dax -Konzerne zusammen aus, wie das Beratungs- und Prüfungsunternehmen EY errechnet hat. Das sind gut 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie EY am Donnerstag mitteilte.

Maschinenbauer Dürr erhöht Dividende nach Gewinnplus wie erwartet

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Anlagen- und Maschinenbauer Dürr will seine Aktionäre wie erwartet an den gut laufenden Geschäften beteiligen. Die Dividende für das vergangenen Jahr soll um 10 Cent auf 2,20 Euro je Aktie steigen, wie das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen mitteilte. Analysten hatten laut Erhebung des Unternehmens mit einer Dividende in dieser Höhe gerechnet. Dürr hatte den Gewinn nicht zuletzt dank kräftiger Zuwächse bei dem auf die holzverarbeitende Industrie spezialisierten Zukauf Homag um gut 7 Prozent auf 201,5 Millionen Euro gesteigert. Zudem hatte der Verkauf der Dürr-Ecoclean-Gruppe ebenfalls zum Gewinnanstieg beigetragen. Die Kennzahlen hatte der Konzern bereits am 28. Februar vorgelegt.

Ticketverkäufer und Vermarkter CTS profitiert von Online-Boom und Zukäufen

MÜNCHEN - CTS Eventim wächst dank eines gut laufenden Internet-Kartenverkaufs und Zukäufen im Ausland im Geschäft mit Konzertveranstaltungen weiter kräftig. Der Umsatz sei 2017 um ein Viertel auf 1,03 Milliarden Euro geklettert, teilte der im MDax notierte Tickethändler und Vermarkter von Konzerten wie "Rock am Ring", "Rock im Park" oder "Hurricane" am Donnerstag in München mit.

ROUNDUP: Medigene erwartet höhere Verluste - Erste TCR-Krebsstudie startet

PLANEGG - Nach längeren und kostenintensiven Vorbereitungen startet das Biotechunternehmen Medigene mit seiner wichtigen Studie zu einer neuartigen Krebsimmuntherapie. Weil die Forschungsaufwendungen deshalb in diesem Jahr nochmals deutlich steigen dürften, stellt Medigene vorsorglich auf höhere Verluste ein. Im Tagesgeschäft könnte sich das Minus demnach nahezu verdoppeln, wie das Unternehmen am Donnerstag in Planegg bei München erklärte. Im vergangenen Jahr war dem Unternehmen der Verkauf der US-Rechte für das Warzenmittel Veregen gerade recht gekommen. Das Minus im Tagesgeschäft war deshalb weniger deutlich ausgefallen als noch zu Jahresende befürchtet.

Weitere Meldungen

-UBS legt bei Ausschüttungspolitik Fokus weiter auf Dividende

-Barley verlangt von Facebook umfassende Aufklärung

-Tesa setzt auf Elektro-Autos - Starkes Industriegeschäft

-ROUNDUP: EnBW kehrt mit Milliardenüberschuss in Gewinnzone zurück

-ROUNDUP: Druckmaschinenbauer Koenig & Bauer profitiert von regem Online-Handel

-ROUNDUP: Suedlink-Gegner lassen nicht locker - Treffen von Bürgerinitiativen

-US-Investor Starwood Capital greift nach österreichischen Immobilienfirmen

-Continental startet mit Vodafone Plattform für vernetzte Reifen

-ROUNDUP: Gericht dämpft Hoffnung auf etwas niedrigere Stromkosten

-Scheuer: Bis 2020 sollen Schadstoff-Grenzwerte eingehalten werden

-Gericht will im Fall Prevent gegen Daimler Vergleich vorschlagen

-Umweltministerin dringt auf Gespräch mit Autobauern zu Nachrüstungen

-IPO: Medartis legt Ausgabepreis bei 48,00 Franken fest

-AUA streicht wegen Betriebsversammlung nun doch 150 statt 70 Flüge

-Roche-Tochter Genentech erhält von FDA erweiterte Zulassung für Lucentis

-IPO: Sensirion-Ausgabepreis mit 36 Franken am oberen Ende der Preisspanne

-IPO: Dropbox erhöht Preisspanne vor Börsengang

-BMW-Chef: Kommende E-Antriebe bringen prozentual zweistellige Kostensenkung

-Nemetschek erhöht Dividende - Aktie reagiert kaum

-Website von indischem Cambridge-Analytica-Partner suspendiert

-Kuka gibt nach starkem Zuwachs nur verhaltene Wachstumsziele aus

-Umwelthilfe misst selbst: Stickoxid-Belastung 'flächendeckend'

-ROUNDUP: Größte Mediengruppe der Türkei vor Verkauf an Erdogan-nahen Konzern

-Weitere Entwicklungskompetenzen für Opel-Stammsitz Rüsselsheim

-Agrarhändler Agravis wächst auch dank Zukäufen

-Angst vor Schweinepest: Dänemark will Grenzzaun zu Deutschland bauen

-Fotodienstleister Cewe erwartet nach starkem Jahr mehr Umsatz

-ROUNDUP: Bahn zieht immer mehr Kunden an - Milliarden werden investiert

-Telekom bietet Mitarbeitern etwas mehr Geld - Verdi enttäuscht

-ROUNDUP: Neuer ZF-Chef will Start-up-Kultur fördern - Plus beim Gewinn

-Constantin Medien ist Schuldenberg los

-Bundesweite Razzia nach mutmaßlichem Zollbetrug mit Solarmodulen

-Springer bekräftigt Rückzug von Dogan TV

-BayernLB zahlt nach Sanierung erstmals wieder Dividende

-Credit Suisse dämpft Erwartungen bei den Erträgen im Kapitalmarktgeschäft

-Frosta profitiert von Nachfrage nach Tiefkühl-Produkten

-Spanische VW-Tochter Seat plant Modelloffensive

-Fast zehn Prozent mehr Flüge vom Frankfurter Flughafen°

