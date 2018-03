Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Hessen bringt am Freitag seinen Vorschlag für einen staatlich organisierten Altersvorsorgefonds in den Bundesrat ein. Das kündigte das hessische Finanzministerium in Wiesbaden an. Finanzminister Thomas Schäfer hatte das Projekt einer solchen "Deutschland-Rente" bereits 2016 mit seinen Ministerkollegen Tarek Al-Wazir und Stefan Grüttner vorgestellt. Nun soll es "als Entschließungsantrag zur Stärkung der ergänzenden kapitalgedeckten Altersvorsorge" in die Länderkammer eingebracht werden.

"Die Deutschland-Rente ist das ideale Produkt, um bestehende Angebote der Altersvorsorge zu ergänzen", sagte Schäfer. "Die jüngsten Prognosen haben bestätigt: Wir dürfen die Augen nicht vor den absehbaren Belastungen aus dem demografischen Wandel für die umlagefinanzierte gesetzliche Rente verschließen."

Das Modell eines nicht gewinnorientierten Fonds sieht vor, dass Verbraucher automatisch über ihren Arbeitgeber darin einzahlen - allerdings sollen sie auch entscheiden können, nicht teilzunehmen. Für Geringverdienende soll der Staat einen großen Teil der Beiträge übernehmen. Schäfer erwartete daraus "einen neuen Schub" für den gesamten Markt, weil sich auch andere Anbieter sehr schnell auf wirklich kostengünstige und renditestarke Produkte umstellen würden.

Der Vorschlag hat bereits Unterstützer in der Regierungskoalition und bei Verbraucherschützern gefunden. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich grundsätzlich hinter ihn gestellt. Beim Deutschen Verbrauchertag im Juni vergangenen Jahres sah sie darin "eine gute Idee".

March 22, 2018

