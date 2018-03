Die US-Bank JPMorgan hat Reckitt Benckiser auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7200 Pence belassen. Dass der britische Konsumgüterkonzern nach Gesprächen und Spekulationen sein Desinteresse an Teilen oder dem gesamten Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten von Pfizer erklärt habe, sollte der schwach gelaufenen Aktie deutlich Auftrieb geben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die finanzielle Disziplin habe obsiegt./gl/ck Datum der Analyse: 22.03.2018

