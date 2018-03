München (ots) - Die Interhyp Gruppe, Deutschlands führender Vermittler privater Baufinanzierungen, hat auch im Geschäftsjahr 2017 einen neuen Volumensrekord aufgestellt: Das abgeschlossene Finanzierungsvolumen wuchs um 10 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro (2016: 18,0 Milliarden Euro). Das bedeutet einmal mehr einen Anstieg des Marktanteils um einen Prozentpunkt auf 8,4 Prozent (2016: 7,4 Prozent). Gleichzeitig investiert der Marktführer, der bereits im Jahr 2000 als Pionier in die digitale Baufinanzierung startete und heute als erfolgreiches "Ur-FinTech" gilt, massiv in den Ausbau seiner digitalen Angebote für Kunden und Partner. Das hat zur Folge, dass der Gewinn vor Steuern (EBT) mit 61,8 Millionen Euro etwas niedriger ausfällt als 2016.



"Zum einen haben wir 2017 einmal mehr unter Beweis gestellt, dass wir die bestimmende Kraft in der privaten Baufinanzierung in Deutschland sind. Kein anderer Anbieter erreicht einen ähnlichen Marktanteil an erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungen wie die Interhyp Gruppe", erläutert Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe, und ergänzt: "Zum anderen nutzen wir diese Stärke, um unsere Position weiter auszubauen und bei den digitalen Anwendungen für unsere Kunden und Partner den nächsten Quantensprung zu erzielen. Wir wollen diejenigen sein, die 'Mensch und Technik' zum Nutzen unserer Kunden perfekt vereinen."



Dementsprechend hat das Unternehmen auch seine physische Präsenz vor Ort weiter ausgebaut: An insgesamt 110 Standorten beraten die Finanzierungsspezialisten von Interhyp Bauherren, Immobilienkäufer oder Anschlussfinanzierungskunden persönlich vor Ort. Auch im B2B-Segment unter der Marke Prohyp kam mit Hamburg ein weiterer Standort hinzu.



Für den Ausbau der digitalen Anwendungen hat die Interhyp Gruppe ihre gesamte Entwicklung auf agile Arbeitsweisen umgestellt und einen eigenen Campus geschaffen. Dort arbeiten etwa 120 Kolleginnen und Kollegen - darunter Entwickler, Product Owner, UX Designer - agil, interdisziplinär und in Squads an den digitalen Produkten der Interhyp Gruppe.



Über die Interhyp Gruppe



Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2017 ein Baufinanzierungsvolumen von 19,8 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an 110 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.



