- Neue RTL II-Doku-Soap - 20 Folgen - Start: Montag, 9. April 2018, um 16:00 Uhr bei RTL II



Sie sind Handwerker, Künstler und Seelentröster: Tagtäglich geben Deutschlands Friseure in über 80.000 Salons mit Schere und Shampoo alles für den perfekten Look. "Einfach hairlich - Die Friseure" zeigt die Maestros des Landes - egal, ob Edel-Figaro oder günstigster Friseur der Stadt - und ist hautnah dabei, wenn die Haarmeister Schnitt für Schnitt den Kundentraum auf den Kopf zaubern.



Ein Beruf, der im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl verlangt: Deutschlandweit leisten Friseure und ihre Lehrlinge ganze Arbeit, wenn es um den perfekten Look geht. Ganz gleich ob Discount- oder Edelsalon - alle wollen eine makellose Haarpracht.



"Einfach hairlich - Die Friseure" ist hautnah dabei, wenn die Maestros und Figaros zu Handwerkern, Künstlern und Seelentröstern werden. Denn beim Friseur geht es um mehr als einen neuen Schnitt und Farbe. Es geht um Selbstwertgefühl und einen Look, der Augen zum Funkeln bringt - egal, ob zur Hochzeit, dem Abschlussball oder für die Bewerbung zum Traumjob. Wenn große Emotionen, kleine Geheimnisse und unglaubliche Veränderungen auf den Frisiertisch kommen, bleibt auch bei den Coiffeuren zwischen Hamburg und München kein Auge trocken.



Die Doku-Soap wirft unter anderem einen Blick auf die beiden Zwillingsschwestern Hatice und Ayse, die sich in Frankfurt und München einen Namen als "Blondexpertinnen" gemacht haben. Außerdem ist der bundesweit renommierte "Salon Pompadur" im Blickpunkt, der von Andreas und Sebastian Hintz in Hamburg-Winterhude betrieben wird. Zudem gibt es mit "Hartie" die günstigste Stylistin Berlins und bei "Mistress & Masters" Deutschlands schillerndste Kiez-Friseurin zu sehen.



Das Format wird von der 99pro media GmbH produziert.



