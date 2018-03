Unter dem Hashtag deleteFacebook machen Nutzer ihrem Ärger über den Datenskandal Luft. Doch Ausweichalternativen gibt es kaum. Ein Überblick.

Der Datenskandal um Facebook um die Weitergabe von Daten an die Datenanlyse-Firma Cambridge Analytica geht weiter. Zuletzt entschuldigte sich der CEO des sozialen Netzwerks, Mark Zuckerberg, öffentlich bei seinen Nutzern: "Es ist unsere Verantwortung, eure Daten zu schützen", schrieb er an die Facebook-Gemeinschaft. "Und wenn wir dazu nicht in der Lage sind, dann haben wir es nicht verdient, euch zu dienen."

Das sehen die Nutzer ähnlich und machen unter dem Hashtag deleteFacebook ihrem Ärger Luft. Zwar dürfte nur ein kleiner Anteil der über 2,1 Milliarden Nutzer das Netzwerk tatsächlich verlassen.

Dennoch diskutieren die Empörten im Netz die Alternativen zu Zuckerbergs Firma. So versprechen sozialen Netzwerke wie Vero, Raftr und Diaspora einen sorgfältigeren Umgang mit den Nutzerdaten. Doch welche Optionen haben Nutzer, wenn sie Facebook den Rücken kehren wollen? Und: Ist es überhaupt sinnvoll, Facebook zu verlassen?

Zunächst einmal: Wer seinen Facebook-Account löschen möchte, kann nicht damit rechnen, dass mit der Löschung seine Daten tatsächlich restlos verschwinden. "Nach den uns vorliegenden Informationen ist die Löschung eines Facebook-Accounts tatsächlich nicht so einfach", sagt Daniel Strunk, Sprecher des Datenschutzbeauftragten Nordrhein-Westfalens.

So räume Facebook selbst ein, dass es bis zu 90 Tage dauern kann, bis tatsächlich alle Daten gelöscht werden. "Allerdings bleiben aber auch danach zum Beispiel Chatnachrichten erhalten", so Strunk.

Allerdings können Nutzer auch die unverzügliche Löschung der Daten im Sinne von Artikel 17 der Datenschutz-Grundverordnung verlangen. "Das ist etwa dann der Fall, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind", so Strunk.

Wenn das eigene Profil erstmal gelöscht ist, stellt sich die Frage nach weiteren Optionen. Inzwischen gibt es im Netz einige Plattformen, die sich als eine Alternative zu Facebook anpreisen. Doch Vorsicht: Auch hier lauern Datenfallen: "Grundsätzlich liegt die Annahme nahe, dass bei kostenlosen oder werbefreien Angeboten die Userinnen und User mit ihren eigenen Daten bezahlen", erklärt Strunk.

1) Vero

