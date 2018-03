Die Fed hat den Leitzins gestern wie erwartet um 25 Basispunkte angehoben. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass es im Rest des Jahres nur noch zwei weitere Anhebungen geben wird. Der Dow Jones hat aber dennoch mit Verlusten gestern reagiert. Wie er heute startet, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.