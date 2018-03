Die US-Bank JPMorgan hat Generali nach einer Analystenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20,40 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Der italienische Versicherer häufe überschüssige Barmittel an und habe für November einen neuen Strategieplan angekündigt, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält das Risiko wertverwässernder Zukäufe für gering. Entsprechend dürften die Aktionäre von den steigenden Barmitteln profitieren./gl/la Datum der Analyse: 22.03.2018

ISIN: IT0000062072