Der Verkaufsdruck gegenüber dem Euro bleibt in der 2. Wochenhälfte erhalten und so notiert der EUR/USD mit einem Verlust bei 1,2320/15. EUR/USD Abwärtskorrektur von der 1,2400, wartet auf EU-Gipfel Das Paar wird in dieser Woche schwankend gehandelt und aktuell fiel der Kurs in den unteren Bereich der 1,2300, nach dem es zuvor versuchte die 2018 Widerstandslinie ...

