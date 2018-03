Die Deutsche Bank und "das Prügel einstecken"

Drohender Handelskrieg, Steigende Zinsen, ein schwächerer ifo-Index. Am Donnerstag kam alles zusammen und der DAX stürzte ab. Besonders schlecht erging es den Bankenwerten Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) und Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Dabei waren nicht nur negative Analystenkommentare und die schlechte Gesamtmarktstimmung schuld an der Misere. Was ist da los in Frankfurt?

Die Deutsche Bank kommt derzeit einfach nicht aus den Negativschlagzeilen raus. Wieder einmal steht sie im Mittelpunkt, wenn es um die Frage geht, mit welchem Recht sich wenig erfolgreiche Banker, satte Boni gönnen dürfen. Schließlich hat die Deutsche Bank nun den dritten Jahresverlust in Folge eingefahren, während die US-Konkurrenz, an der man sich ja irgendwann einmal orientiert hatte, schon wieder satte Milliardengewinne erzielt. Nun kamen neue Probleme in der Unternehmens- und Investmentbank hinzu, was die Aktie noch mehr unter Druck brachte.

