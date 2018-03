Berlin (ots) - Am gestrigen Mittwochabend wurden zum dritten Mal die VISION.A Awards im Rahmen von VISION.A - die Digitalkonferenz von APOTHEKE ADHOC und Apotheken Umschau verliehen. Ausgezeichnet wurden die besten, disruptivsten und neuartigsten Ideen zu Digitalstrategien aus Apotheke und Pharma.



Die Awardverleihung fand im Radialsystem V in Berlin statt. In sechs Kategorien wurden aus mehr als 50 Bewerbern insgesamt 20 Querdenker von einer hochkarätigen Jury, bestehend aus Experten der Pharma-, Apotheken und Medienbranche, ausgewählt. Die Gewinner erhalten vom VISION.A-Initiator APOTHEKE ADHOC Mediabudgets im Gesamtwert von 60.000 Euro.



Kabarettist und Comedian Timo Wopp sorgte für einen schwungvollen Einstieg in den ereignisreichen Abend. Moderator Dr. Hajo Schumacher führte durch die Verleihung. Überreicht wurden die Awards von den beiden Chefredakteuren von APOTHEKE ADHOC, Patrick Hollstein und Alexander Müller, sowie von Gudrun Kreutner vom Wort & Bild Verlag. Anschließend ließen sich die Gewinner auf der Party der Visionäre feiern.



Alle Gewinner und Platzierten der VISION.A Awards werden in den nächsten Wochen auf www.apotheke-adhoc.de vorgestellt. Dabei handelt es sich um folgende Preisträger in den verschiedenen Kategorien:



AD.VISION Award - für herausragendes Advertising. Gold: Hermes Arzneimittel und xeomed mit der crossmedialen Kampagne für Algovir Silber: Hermes Arzneimittel, MKTG und xeomed mit der Digitalkampagne YouTube für AntiBrumm Bronze: P&M Cosmetics / Dermasence mit Gesunde Haut mit System Bronze: Veluvia



APO.VISION Award - für spannende Ideen. Gold: Apotheker Jan Reuter (Central Apotheke Walldürn) mit revolutionpharmacy Silber: NOVENTI Digital GmbH mit vimedi - Medikation einfach sicher Bronze: Curacado



BIZ.VISION Award - für wegweisende Business-Lösungen. Gold: Newsenselab GmbH mit M-Sense Silber: Vitatel GmbH mit Vivago MOVE Care Watch Bronze: NARZ/AVN Apothekenpartner mit Pflegehimidigital Bronze: DIPAT Die Patientenverfügung



CHANGE.VISION Award - für digitalen Wandel. Gold: Cohn & Wolfe PR für HRA Pharma Deutschland mit Ella By Pille Danach Silber: Beurer mit Beurer HealthManager Bronze: NUXE Paris, rheindesign GmbH und BD Rowa Germany GmbH mit Emotional. Digital. Re(g)al.



COM.VISION Award - für wirksame Kommunikationsstrategien. Gold: AbZ-Pharma und HOPF Strategie mit "Der PTA-Versteher" Silber: L'Oréal Deutschland GmbH / La Roche Posay mit Kritze Kratze Monster / Lipikar AP+ Bronze: Parmapharm (Gesund ist bunt) und Husare mit "Aus Liebe zu Ihrer Gesundheit"



CSR.VISION Award - für nachhaltige Corporate Social Responsibility Initiativen. Gold: DKMS Silber: NIK e.V. Bronze: Jourvie und AOK Nordost mit Elamie



OTS: APOTHEKE ADHOC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/68717 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_68717.rss2



Pressekontakt: VISION.A // APOTHEKE ADHOC Skalitzer Straße 68 10997 Berlin Telefon: 030 - 80 20 80 502 Telefax: 030 - 80 20 80 509 E-Mail: vision.a@apotheke-adhoc.de