Kunden des Unternehmens nehmen am weltweit prestigeträchtigsten Poloturnier teil

LONDON (Großbritannien), 21. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, das erste und einzige private weltweite Luftfahrtunternehmen, bietet seinen Kunden die Möglichkeit, ihrer Leidenschaft für Polo nachzugehen. Das Unternehmen kooperiert auch im Jahr 2018 wieder mit dem British Polo Day bei dessen weltweitem Turnier, nachdem die erstmalige Partnerschaft im letzten Jahr erfolgreich verlaufen war.



Der Sport ist eine der Hauptinteressen vieler Kunden von VistaJet, sowohl als Zuschauer als auch als Spieler - und das ist im Einklang mit der Tatsache, dass 39 % der tierliebenden Zielgruppe der Superreichen auf der Welt eine Leidenschaft für Pferde haben*. VistaJet entwickelt und bietet kontinuierlich außergewöhnliche Erlebnisse für seine Kunden an, die von ihren wahren Leidenschaften über alle Kulturen weltweit inspiriert sind - dazu gehören die Kunst, der Sport und das Reisen. Die globale Partnerschaft mit dem British Polo Day bietet den Kunden des Unternehmens eine exklusive Möglichkeit, in den Genuss einer ihrer am meisten geschätzten Interessen zu kommen und einige der besten Polospieler, unter anderem die weltweite Nummer 1, Adolfo Cambiaso, an den spektakulärsten und symbolträchtigsten Orten zu sehen, wie zum Beispiel dem zauberhaften Umaid Bhawan-Palast in Jodhpur.

"Unsere Kunden erwarten die außerordentlichsten Erlebnisse auf höchstem Niveau", erklärt Ian Moore, Chief Commercial Officer bei VistaJet. "Die Leidenschaften unserer Kunden werden zu unseren Leidenschaften und sie zu unterstützen ist einer der Grundpfeiler der Marke VistaJet. Durch Kooperationen bei solchen Möglichkeiten wie beim British Polo Day können wir unseren Kunden auch weiterhin einzigartige Events bieten."

Polo ist ein Sport, der ursprünglich aus dem alten Persien stammt und seit über 2600 Jahren gespielt wird. Das moderne Spiel hat seine Wurzeln in Nordostindien, wo es 1859 das erste Mal gespielt wurde. Von dort aus hat sich der Sport genauso weit wie diejenigen verbreitet, die sich dafür begeistern - über Europa, Südamerika, Asien und Australien. Der Verleger James Gordon Bennett Jr. erlebte sein erstes Polospiel auf einer Reise nach England und nach der Rückkehr in seine Heimatstadt New York im Jahr 1876 verbreitete sich das Spiel schnell über Nordamerika hinweg.

Der British Polo Day wurde mit der Idee gegründet, die großartige Tradition des Amateurspiels wieder aufleben zu lassen, die das moderne Polospiel verbreitet hatte. Seit der Gründung in Dubai im Jahr 2009 zeichnet sich der British Polo Day durch den Aufbau von Beziehungen in einer globalen Gemeinschaft durch ausgeprägte Erfahrungen an symbolträchtigen Orten aus.

VistaJet bietet seinen Kunden die Möglichkeit, an alle exklusiven Austragungsorte des British Polo Day 2018 zu reisen. Den Beginn macht am 24. März Abu Dhabi. Danach geht es weiter nach Dubai, New York, Henley-upon-Thames in der Nähe von London sowie Peking, bevor das Turnier in Jaipur und Jodphur, Indien, im Dezember zu seinem Höhepunkt kommt.

Die globale Ausrichtung des Turniers fügt sich nahtlos in die Marke VistaJet und seine globale Reichweite ein. Mit einer Flotte von über 70 identisch gestalteten Flugzeugen der Super-Mittel- und Langstreckenklasse garantiert VistaJet seinen Mitgliedern eine Verfügbarkeit innerhalb von 24 Stunden, unabhängig davon, wo sie sich auf der Welt befinden.

* gemäß der UHNW-Studie des Wealth-X Institute zu Interessen, Leidenschaften und Hobbys aus dem Jahr 2018

Informationen

Jennifer Farquhar | Tel.: +44 203 617 3077 | Mobil: +44 7834 335505 | jennifer.farquhar@vistajet.com (mailto:jennifer.farquhar@vistajet.com)

Über VistaJet

VistaJet ist das erste und einzige globale Luftfahrtunternehmen. Mit seiner Flotte von silber-roten Businessjets fliegt VistaJet für Unternehmen, staatliche Behörden und Privatkunden in 187 Ländern und deckt damit 96 % der Welt ab. Das von Thomas Flohr 2004 gegründete Unternehmen leistete mit einem innovativen Geschäftsmodell Pionierarbeit, bei dem Kunden nur für die Stunden zahlen, die sie fliegen, ohne die Verantwortung und die Vermögensrisiken tragen zu müssen, die sich aus dem Besitz eines Flugzeugs ergeben. Mit der Mitgliedschaft im "Signature Program" bietet VistaJet seinen Kunden ein maßgeschneidertes Flugstundenabonnement für die Flotte des Unternehmens aus Mittel- und Langstreckenjets an, mit denen sie jederzeit überall hinfliegen können. Kunden können über die erste End-To_End Buchungsapp der Branche oder ein rund um die Uhr an jedem Wochentag verfügbares weltweites Team auch direkte Einmalflüge anfragen.

Weitere Informationen und Neuigkeiten zu VistaJet finden Sie unter vistajet.com (http://www.vistajet.com/)

Über den British Polo Day

Der British Polo Day begann im Jahr 2009 in Dubai mit dem Ziel, eine nur per Einladung verfügbare weltweite Plattform zu gründen, um durch ausgeprägte Erfahrungen an symbolträchtigen Orten Beziehungen mit den dynamischsten und interessantesten Menschen der Welt aufzubauen. Inzwischen haben über 60 British Polo Days in 16 Ländern stattgefunden, die über 5 Kontinente verteilt liegen. Der Partnerstamm bleibt auch weiterhin gekennzeichnet von den besten ihrer Klasse in allen Bereichen, steht inzwischen für zusammengenommen 2000 Jahre Tradition und hat über 2 Mio. US-Dollar für gute Zwecke gesammelt.

Weitere Informationen und Neuigkeiten zum British Polo Day finden Sie unter britishpoloday.com (https://www.britishpoloday.com/)

