BERLIN (Dow Jones)--Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) wollen sich bei ihrem Gipfel in Brüssel intensiv mit den für Freitag angekündigten US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium beschäftigen. "Wir sollten uns bewusst sein, dass wir um unsere Wettbewerbsfähigkeit immer wieder kämpfen müssen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrem Eintreffen. "In dem Zusammenhang wird natürlich das Thema Handel heute eine sehr große Rolle spielen", kündigte sie am Donnerstag an.

Merkel dankte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström dafür, dass sie "intensive Gespräche mit den Vereinigten Staaten geführt" habe. "Wir werden sehen, was das Ergebnis ist", sagte die Kanzlerin. Erst einmal habe sich Europa hier aber "gemeinsam einheitlich präsentiert" und ein Bekenntnis zum Freihandel und gegen den Protektionismus abgegeben.

Das Gipfeltreffen sei "der klassische Wirtschaftsrat", betonte Merkel. "Interessanter Weise" beschäftigten sich die Politiker aber gar nicht so viel mit der Wirtschaft, weil sie im Augenblick gut laufe und die Arbeitslosigkeit in allen Mitgliedstaaten sinke. Jedoch müsse Europa um seine Wettbewerbsfähigkeit kämpfen und "den digitalen Binnenmarkt voranbringen", denn auch andere Länder machten riesige Fortschritte. Für die Beratungen am Freitag hoffte Merkel auf Fortschritte für die künftigen Beziehungen zu Großbritannien und die Verabschiedung der Leitlinien dazu.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte sich zuvor zuversichtlich gezeigt, die US-Strafzölle noch verhindern zu können. "Ich glaube, dass wir tatsächlich eine Chance haben, dieses Inkrafttreten zunächst jedenfalls abzuwenden", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Voraussetzung sei aber auf beiden Seiten die Bereitschaft, zu "erkennen, was wichtig ist". Das seien freier Welthandel und "gegen unfaire Praktiken vorzugehen, die es in anderen Ländern gibt". Am Donnerstag war aus deutschen Regierungskreisen verlautet, in Brüssel könne es auch um Handelserleichterungen gehen.

