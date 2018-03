Ein bevorstehender Kurssprung, hatte sich ja beim DAX abgezeichnet. Es fing bereits gestern an, gewann dann heute erst richtig an Fahrt. Jetzt müssen erneut die 12000 zeigen ob sie den DAX aufhalten können. Darunter ist dann der Widerstand bei 11800 zu beachten. Auch auf das Dreieck im DOW ist zu achten, ob es nach unten verlassen wird. Es tut sich also was und die langweilige Seitwärtsbewegung ...

