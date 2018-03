In Österreich darf in Restaurants und Bars weiterhin geraucht werden. Die rechts-konservative Regierung hob das geplante Rauchverbot in der Gastronomie wieder auf.

In Österreichs Restaurants und Bars darf weiterhin geraucht werden. Die Regierung aus konservativer ÖVP und rechter FPÖ hat das geplante generelle Rauchverbot in der Gastronomie am Donnerstag im Wiener Parlament wieder aufgehoben. Damit ist es weiterhin den Gastronomen überlassen, das Rauchen zu verbieten oder zu erlauben.

Der Abstimmung war eine hitzige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...