Der Börsengang von Siemens Healthineers ist bislang für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Siemens als Großaktionär darf mit Bruttoeinnahmen in Höhe von 4,2 Milliarden Euro rechnen, die Medizintechniktochter wird von Pensionslasten über 800 Millionen Euro sowie Nettoverbindlichkeiten von 3,1 Milliarden Euro befreit. Auch Anleger haben Grund zur Freude. Wer die Aktie gezeichnet und eine Zuteilung erhalten hat, freute sich bereits über den Emissionspreis, da dieser nicht am oberen Ende der Bookbuilding-Spanne lag. Der erste Börsenkurs bescherte kurzfristig agierenden Tradern dadurch einen schönen "Zeichnungsgewinn von fast vier Prozent". Und selbst wer erst zu diesem Kurs eingestiegen ist, kann in seinem Depot aktuell Pluszeichen verbuchen, da die Aktie in den vergangenen Tagen weiter gestiegen ist. Dafür sorgten auch Insiderkäufe aus dem Konzern selbst. Die mutigen Trader bei wikifolio.com, die den schnellen Einstieg bei dem Neuling gewagt haben, sind dafür also belohnt worden. Und davon ...

