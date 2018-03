Der Euro ist am Donnerstagnachmittag zwischenzeitlich knapp unter die Marke von 1,23 US-Dollar gefallen. Kurz nach 16.00 Uhr notierte er wieder geringfügig darüber bei 1,2305 Dollar. In der Früh ist er noch bei 1,2371 Dollar gehandelt worden.Rückwind für den Euro blieb im Tagesverlauf aus. Bereits am Vormittag hatten schwache ...

