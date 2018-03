Die US-Notenbank hat geliefert, die erste Zinserhöhung in diesem Jahr. Wobei der Markt damit gerechnet hatte und die Neugier sich vor allem an der Frage festmachte: wie oft wird in diesem Jahr an der Zinsschraube gedreht? Wie geht der Markt nun mit der Fed-Entscheidung um? Marktexperte Oliver Roth von Oddo Seydler erklärt im Interview die ersten Marktreaktionen und was den Markt darüber hinaus gerade bewegt.