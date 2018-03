Unterföhring (ots) -



"Leute, hier steht Julien Bam!" Sarah (9, Köln), Lily-Marie (12, Wien) und Melisa (13, Berlin) können ihren Augen nicht trauen, als YouTube-Star Julien Bam plötzlich vor ihnen steht. Gemeinsam mit ihren Coaches Nena & Larissa feilen die Mädels in der Generalprobe an ihrem Battle-Song "We are the World" von USA for Africa bis sich der YouTuber überraschenderweise dazugesellt. Verblüffte Gesichter, Sprachlosigkeit und Freude machen sich bei den drei Talenten breit: "Ah, Julien Bam! Oh mein Gott, oh mein Gott!" Lily-Marie schwärmt: "Er kann gut singen, er kann gut breakdancen. Ich hab' sogar ein Pulli von ihm." "The Voice Kids" am Sonntag, 25. März 2018, um 20:15 Uhr, in SAT.1.



Julien Bam, ist mit über 4,5 Millionen Abonnenten einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber. Bekannt ist er für seine kreativen Videos, in denen er Tanz, Gesang, Comedy und Action miteinander verbindet. Durch diesen Hang zum Künstlertum, ist es umso spannender für ihn, die Kids live performen zu sehen und sich von ihrem Talent zu überzeugen: "Hammer, mega gut. Überwältigende Stimmen, unglaublich. Ihr habt es richtig genossen, oder?" Einen wertvollen Tipp gibt er den Nachwuchstalenten auch noch auf den Weg: "Adrenalin, dieses geile Gefühl, das pusht mich so richtig. Das muss man eigentlich zum Guten nutzen. Adrenalin ist keine Angst, Adrenalin ist die Power, die ihr habt."



Als bekennender "The Voice Kids"-Fan stellt sich Julien Bam allerdings die Frage: Wie sieht eigentlich so ein Tag der Talente aus? Der YouTube-Star tauscht einmal die Rollen und führt die Zuschauer hinter die Kulissen. Das exklusive Backstage-Video dazu gibt es hier: https://www.sat1.de/tv/the-voice-kids/video/67-backstag e-julien-bam-erlebt-den-tag-eines-talents-clip



Julien Bams YouTube- und Social-Media-Kanäle werden von der ProSiebenSat.1-Tochter Studio71 vermarktet.



Eine Auflistung der Battle-Paarungen sowie weitere Infos zur Musikshow gibt es auf der "The Voice Kids"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/TVK2018 und unter https://www.sat1.de/tv/the-voice-kids.



