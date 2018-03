Lieber Leser,

für Kupfer sieht es weiter eher dürftig aus. Der Rohstoff knüpft weiter an seine schwache Phase der letzten Tage an und fällt. Mittlerweile ist Dreijahreshoch von vor drei Monaten in weite Ferne gerückt.

Noch Ende des letzten Jahres, genauer am 28. Dezember, erreichte Kupfer seinen besten Wert seit drei Jahren. Der Preis für eine Tonne Kupfer betrug damals 7253 $. Daraufhin folgte ein Absturz bis Mitte Februar, der bei 6700 $ gestoppt wurde. Seitdem konnte der Kurs ... (Björn Pahlke)

