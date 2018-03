Mainz (ots) - Samstag, 24. März 2018, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Leben mit Stütze - Hartz IV-Diskussion neu entbrannt Plastikmüll an der Schlei - Umweltskandal in Schleswig-Holstein Ein Ort kommt nicht zur Ruhe - Wieder rechte Demos in Kandel Hammer der Woche - Sinnloser Schotterweg in Saulheim



Samstag, 24. März 2018, 23.05 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss



Gäste: Aljona Savchenko und Bruno Massot, Olympiasieger Eiskunstlauf-Paarlauf Alexander König, Trainer des Eiskunstlaufpaares Anna Schaffelhuber, Anna-Lena Forster, Ski-alpin-Stars der Paralympics



Fußball: Deutschland - Spanien - Nachbericht des Länderspiels Fußball-Länderspiele - Nachberichte Wintersport - Aktuelle Berichte vom Tag Formel 1: Großer Preis von Australien - Bericht aus Melbourne



Sonntag, 25. März 2018, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Sorry! Vom Umgang mit Schuld Jeder kennt es, keiner mag es - das Gefühl, schuldig zu sein. Das Versehen ist schnell passiert, aber wie wird man die Schuld wieder los? Genügt ein einfaches "Sorry"? Schuldgefühle sind wichtig, als Leitplanken im Umgang miteinander. "sonntags" stellt Menschen vor, die gelernt haben, mit ihrer Schuld umzugehen, und solche, die helfen, Schuld zu überwinden. Ein versöhnlicher Blick auf ein ungeliebtes, aber wichtiges Gefühl.



