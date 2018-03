Best Ex Replay bietet Tradern globale und maklerneutrale Technologie für den Abruf zum Ausführungszeitpunkt geltender Marktbedingungen

Liquidnet, das globale Handelsnetzwerk für institutionelle Anleger, gab heute die Einführung von Best Ex Replay bekannt, dem neusten Bestandteil des Liquidnet Virtual High Touch-Pakets auf Basis eines Daten- und Analyseprodukts von OTAS Technologies.

Mit Best Ex Replay können Trader genaue Marktbedingungen abrufen, um Ausführungsentscheidungen zu erläutern, Orders mit außerordentlichen Marktbedingungen zu untersuchen und ihr Unternehmen bei der Erfüllung von Reporting-Vorschriften wie z. B. MiFID II zu unterstützen. Außerdem können Trader mit der Lösung ihren Portfoliomanagern detailliertes Ausführungsfeedback geben.

"Laut unseren globalen Mitgliedern ist jede Minute, die für manuelle Verwaltungsaufgaben wie Compliance-Anfragen und Best-Execution-Analyse investiert wird, zwar wertvoll, geht jedoch zu Lasten der Alphagenerierung", erklärte Natasha Shamis, Global Head of Product. "Trader müssen ihre Zeit darauf verwenden, die bestmögliche Ausführung zu erreichen, und nicht darauf, sie nachzuweisen. Und genau darum geht es bei Best Ex Replay."

Wenn ein Trader die Handelsbedingungen von Wertpapieren an einem bestimmten Tag mit Best Ex Replay recherchiert, erhält er eine Beschreibung der außerordentlichen Bedingungen für diesen Tag, Diagramme der Marktmikrostruktur sowie eine Analyse von Rendite, Volumen, Liquidität und Spread. Außerdem hat der Trader die Option, den Performance-Bericht einer Ausführung auf Basis der von ihm angegebenen Orderdetails zu erstellen. Diese Option ist besonders im Hinblick auf die Best-Execution-Anforderungen der Richtlinie MiFID II sehr nützlich.

"Die kürzliche Einführung von MiFID II in Europa hat den regulatorischen Druck auf Firmen weltweit erhöht, konstante, detaillierte und systematische Best-Execution-Analysen zu liefern", erläuterte Mark Pumfrey, Head of Liquidnet EMEA. "Best Ex Replay liefert aussagekräftige Ausführungs- und Marktinformationen zeitnah und in angemessener Weise. Diese maklerneutrale Lösung deckt die meisten Equity-Namen in den USA, in Kanada, in den entwickelten Regionen Europas, in Hongkong und Australien ab, unabhängig davon, ob eine Order von Liquidnet ausgeführt wurde oder nicht."

"Wir beobachten, dass immer mehr Firmen technologieorientierte Lösungen einführen, um die stetig steigenden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen", kommentierte Sang Lee, Mitbegründer und Managing Partner der Aite Group. "Best Ex Replay von Liquidnet lässt erahnen, welche entscheidende Rolle die Technologie spielen wird, wenn die Rechenschaftspflicht von Buy-Side-Tradern bezüglich bestmöglicher Orderausführung zunehmend strenger wird."

Weitere Informationen über Liquidnet Virtual High Touch und Best Ex Replay finden Sie unter: www.liquidnet.com/vht.

