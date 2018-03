Erneut haben Tausende Beschäftigte im öffentlichen Dienst ihre Arbeit niedergelegt. Über Ostern soll es jedoch eine Streikpause geben.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben sich am Donnerstag nach Gewerkschaftsangaben bundesweit rund 10.000 Menschen an Warnstreiks beteiligt. Die Schwerpunkte seien diesmal in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gewesen, teilte die Gewerkschaft Verdi in Berlin mit. Besonders traf es München, wo mehr als 3000 Beschäftigte streikten. Müll wurde nicht abgeholt, Kitas blieben geschlossen.

Für die kommenden Wochen werde es nur "regionalisierte Aktivitäten" geben, sagte eine Verdi-Sprecherin. In dieser Form solle es - nach einer Streikpause über Ostern - auch nach den Feiertagen weitergehen. Erst um den 9. April herum, eine Woche vor der geplanten nächsten Verhandlungsrunde, seien wieder bundesweite ...

