Um seine Wahlversprechen zu bezahlen, erwägt Russlands Präsident eine Erhöhung der Einkommenssteuer. Für deutsche Unternehmen wäre es ein Wettbewerbsnachteil.

Die Wahlen sind vorbei, nun geht es ans Eingemachte: Die russische Regierung diskutiert über eine Steuererhöhung. In den Blickpunkt des Kremls gerät hier vor allem die Einkommenssteuer. Nach einem Bericht der Wirtschaftszeitung "Wedomosti" erwägt die Regierung, diese Steuer um zwei Prozent anzuheben.

Die Steuererhöhung dient offenbar dazu, die Wahlversprechen Wladimir Putins zu bezahlen. Der Kremlchef ist erst am vergangenen Sonntag mit einem Rekordergebnis von fast 77 Prozent wiedergewählt worden.

Putin hat in seiner Rede zur Lage der Nation kurz vor der Wahl riesige Investitionen in Gesundheitswesen, Infrastruktur und Städtebau versprochen. Allein für den Straßenbau kündigte er umgerechnet knapp 160 Milliarden Euro in den nächsten sechs Jahren an.

Insgesamt kostet das von Putin angekündigte Konjunkturprogramm nach Berechnungen der Rosbank rund 300 Milliarden Euro. Auch das Rüstungsprogramm und die Auslandseinsätze der russischen Streitkräfte fordern Geld. Ganz nebenbei sprach Putin dabei auch von der Einführung eines neuen "stabilen Steuersystems".

Das Kabinett von Premier Dmitri Medwedew beriet neben der Einkommenssteuer auch über die Einführung einer Verkaufssteuer, die Abschaffung von Ermäßigungen bei der Mehrwertsteuer auf sozial wichtige Güter, wie etwa Grundnahrungsmittel Brot, Milch und Eier, einige Medikamente und Kinderkleidung. Es könnte aber auch die Mehrwertsteuer angehoben werden. Das Finanzministerium schlug zudem vor, den Exportzoll abzuschaffen und dafür die Bodenschatzsteuer anzuheben.

Für letztere Maßnahme fand sich offenbar keine Mehrheit, die Erhöhung der Einkommenssteuer hingegen scheint ...

