New York (ots/PRNewswire) - Die ION Investment Group gab heute bekannt, dass sie die Übernahme von Openlink Financial, einem globalen Anbieter von Handels- und Risikomanagementlösungen, abgeschlossen habe. Die finanziellen Einzelheiten wurden nicht veröffentlicht.



Openlink stellt ergänzende Lösungen bereit, die IONs Präsenz in Energieunternehmen, bei Finanzdienstleistern und in Rohstoff-intensiven Konzernen ausbauen.



Kunden werden von der zusätzlichen Skalierung und Reichweite von ION profitieren, mit weltweiten Kapazitäten, die die bestehende Angebotspalette und Fachkompetenz von Openlink verbessern und Spitzenleistungen für Openlink-Produkte und deren Bereitstellung vorantreiben.



Informationen zur ION Investment Group



ION liefert Finanzinstituten, Zentralbanken, Behörden und Unternehmen erfolgskritische Softwarelösungen für die Automatisierung bei Handel und Arbeitsabläufen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.iongroup.com.



