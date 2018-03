Die Ausnahmeregelungen für die EU bei den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium haben bei Politikern in Berlin für Erleichterung gesorgt. Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Bernd Westphal, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in einer ersten Reaktion, die Geschlossenheit in der EU habe Wirkung gezeigt. US-Präsident Donald Trump hätten wohl die Argumente überzeugt, seine Verbündeten von den Strafzöllen auszunehmen.

"Deutschland und Bundeskanzlerin Merkel sind erst einmal mit einem blauen Auge davon gekommen", sagte FDP-Fraktionsvize Michael Theurer der Deutschen Presse-Agentur. Kanzlerin Angela Merkel müsse aber aus ihren Fehlern lernen, um Strafzölle und einen Handelskrieg auch dauerhaft abzuwenden. Dazu müsse sie der Handelspolitik anders als bisher politische Priorität einräumen. Ziel müsse ein transatlantischer Freihandelsvertrag sein.

Die Europäische Union soll Ausnahmeregelungen bei den von US-Präsident Trump verhängten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium erhalten. Das sagte Trumps Handelsbeauftragter Robert Lighthizer vor einem Ausschuss des US-Senats. Die zunächst vorübergehend angelegten Ausnahmen beträfen neben den EU-Staaten auch Argentinien, Brasilien, Australien und Südkorea./hoe/DP/fba

AXC0359 2018-03-22/17:09