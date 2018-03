Letzte Nacht hat boohoo.com mit einer 90s-Party die Einführung seiner neuen Frühjahrskollektion gefeiert, mit einer Kurzvorschau auf die Sonderkollektion "The Zendaya Edit", mit Zendaya als Ehrengast und Auftritten der Überraschungsgäste Snoop Dogg und SWV

Letzte Nacht feierte der internationale Etailerboohoo.com auf einer exklusiven Launch Party im The Dream Hollywood in Los Angeles für Medienvertreter, Influencer und Freunde der Modemarke die Einführung seiner neuen Frühjahrskollektion.

Das Event war ganz im Stil der Kollektion gehalten und bot mit grellbunten Leuchtreklamen und riesigen Ghettoblastern mit passenden Musikkassetten eine nostalgische Zeitreise in die 90er Jahre. Den ganzen Abend lang konnten sich die Gäste in die 90er zurückversetzen, die damals angesagten Tänze lernen, Cocktails mixen, Originalrezepte nachkochen, sich bei einem Feuerwerk entspannen oder interaktive Videospiele ausprobieren. Zwischendurch konnten sie sich an einem 90ies-Buffet oder Retro-Süßigkeiten wie Bubble Tape oder Bonbon-Ketten sowie Slush Puppies und bunten Cocktails stärken.

Als Überraschungsgäste hatten Snoop Dogg und SWV kurze Live-Auftritte. Prominente Teilnehmer der Veranstaltung waren unter anderem Paris Hilton, Jordyn Woods, Normani und Dinah von der Girlgroup Fifth Harmony, Storm Reid, Ashley Greene, Sistine und Sophia Stallone, Nick Viall, Ashley Iaconetti, Kristina Schulman und Quincy.

Die Frühjahrskollektion von boohoo greift neue Trends von den Laufstegen auf, wie Tailored Sports, Safari Leisure, Bohemian Wanderer und Garden Party. Die Kollektion ist von Athleisure geprägt und in leuchtenden Farben, Pastell und Weiß gehalten. Daraus hat Zendaya ihre persönliche Sonderkollektion "The Zendaya Edit" zusammengestellt. Die Produkte kosten zwischen $5 und $100, sind in den US-Kleidergrößen 4-22 erhältlich und ab sofort online bestellbar.

Carol Kane, CEO und Mitbegründerin von boohoo.com, kommentierte: "Wir freuen uns über unsere bisher bedeutendste internationale Partnerschaft mit der amerikanischen Schauspielerin Zendaya. Zendaya ist alles, was das typische boohoo-Girl ausmacht. Es ist toll, sie im Frühjahr an Bord zu haben. Die Kampagne wurde von Law Roach konzipiert und von Zoey Grossman in ihrer Heimatstadt Los Angeles fotografiert. Die über 50-teilige Kollektion mit Laufsteg-Trends wie Bohemian Wanderer und Athleisure passt zum Stil von Zendaya, mit einem Augenzwinkern in Richtung 90er. Unsere Kunden werden sie ganz sicher lieben."

Über boohoo.com

boohoo.com ist einer der am schnellsten wachsenden internationalen Etailer. Die Produkte sind trendy, zugänglich und tragbar. Das Unternehmen ist agil und immer auf der Höhe der Zeit, dabei aber immer elegant. Mit täglich 100 neuen Artikeln auf seiner Website hat sich boohoo.com schnell zu einem global führenden Modeanbieter der jungen Generation entwickelt.

