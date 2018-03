Für s-Immo-Chef Ernst Vejdovszky ist das heute vorgelegte Angebot für Aktienpakete der CA-Immo und Immofinanz auf den ersten Blick "sehr unattraktiv". Das Offert des US-Investors sei "chancenlos", so Vejdovszky. Die Luxemburg-Tochter der Starwood Capital Group will bis zu 26 Prozent an der CA Immo und bis zu 5 Prozent an ...

