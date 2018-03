Polch (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wer heute ein neues Auto kauft, der kann sicher sein: Er hat Airbags an Bord. Wer mit dem Gedanken spielt, ein Luxus-Reisemobil zu erwerben, sollte die Fahrzeug-Beschreibung genauer unter die Lupe nehmen - das Ausstattungs-Feature Airbags wird er trotzdem nicht finden. Das ändert sich jetzt. Denn der deutsche Wohnmobilhersteller Niesmann+Bischoff hat mit dem "Flair" den ersten Luxus-Liner entwickelt, der Airbags für Fahrer und Beifahrer an Bord hat. Und damit einen absoluten Durchbruch in der passiven Sicherheit erreicht. Die Innovation betrifft die so genannte "Königsklasse der Wohnmobile", die in der Regel auf einem Iveco-Daily-Fahrgestell unterwegs ist. Bis heute sind Airbags an Bord von Wohnmobilen gesetzlich nicht verpflichtend.



Bestmöglicher Schutz für Fahrer und Beifahrer



"Viele Verbraucher werden sicherlich überrascht sein, dass die großen luxuriösen Wohnmobile bisher ohne Airbags unterwegs waren. Aber durch die besondere Konstruktion der Fahrzeuge war es bisher nicht so einfach möglich, Airbags im Cockpit zu integrieren. Dieser Herausforderung haben wir uns nun als Erster der Branche gestellt. Das Ergebnis ist überragend", sagt Hubert Brandl, Geschäftsführer von Niesmann+Bischoff, und ergänzt: "Uns ist es gelungen, ein Sicherheitskonzept an Bord des Flair zu bringen, das vor allem bei einem Crash einen bestmöglichen Schutz für Fahrer und Beifahrer garantiert. Die Sicherheitsausstattung gibt es ohne Aufpreis serienmäßig."



Zum maßgeschneiderten Sicherheitskonzept gehören zudem das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) und im Zusammenspiel mit den Airbags hochwertige Gurtstraffer. Neu an Bord ist auch ein so genanntes Pedal Release System, mit dem die Sicherheit des Fahrers zusätzlich erhöht wird: Bei einem möglichen Auffahrunfall ist garantiert, dass das Bremspedal nach vorne wegklappt und so die Verletzungsgefahr durch das Pedal an Füßen und Beinen deutlich verringert wird. Ein Animationsfilm erklärt die neue Sicherheitsausstattung: http://bit.ly/Neues-Sicherheitskonzept.



"Reisemobil des Jahres" bei Fachmagazin-Leserwahl



Hinter Niesmann+Bischoff liegt eine zweijährige Entwicklungs- und Erprobungsphase inklusive mehrstufiger Crashtests mit Doppel-Dummys bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und unterschiedlich wirkenden Kräften. Für das exklusiv im Flair angebotene Sicherheitskonzept hat das Unternehmen sich sämtliche Rechte schützen lassen. Wie gut der Flair bei Kennern ankommt, unterstreicht folgende Auszeichnung: Von den Lesern und Leserinnen des Fachmagazins "promobil" wurde er in der Liner-Kategorie jüngst zum "Reisemobil des Jahres 2018" gewählt. Und den European Innovation Award 2018 hat der Flair ebenfalls an Bord gezogen - für seine außergewöhnliche Sicherheitsausstattung.



Über Niesmann+Bischoff



Die Niesmann+Bischoff GmbH gehört zu den führenden Anbietern von exklusiven Wohnmobilen. Hauptsitz des Unternehmens und zugleich Standort der Herstellung ist Polch in Rheinland-Pfalz, wo derzeit über 200 Mitarbeiter beschäftigt sind. Produziert werden gegenwärtig jährlich rund 650 Luxus-Wohnmobile der Baureihen Smove, Arto und Flair. Jedes Wohnmobil erfährt von Planung bis Endabnahme individuelle Wertschöpfung. Seit 1996 gehört Niesmann+Bischoff der Erwin Hymer Group an.



Über die Erwin Hymer Group



Die Erwin Hymer Group vereint die führenden Hersteller von Reisemobilen und Caravans, Zubehörspezialisten sowie Miet- und Finanzierungsservices unter einem Dach. Mit einem Umsatz von 2,1 Mrd. Euro verkauft die Gruppe im Geschäftsjahr 2016/17 rund 55.000 Freizeitfahrzeuge und beschäftigt weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiter. Zur Erwin Hymer Group gehören die Reisemobil- und Caravanmarken Buccaneer, Bürstner, Carado, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Roadtrek, Sunlight und Xplore, Europas größte Reisemobilvermietung McRent, die Reisemobilvermietungen Best Time RV und rent easy, der Fahrwerkspezialist Goldschmitt, der Zubehörspezialist Movera, der Zeltcaravan-Hersteller 3DOG camping sowie das Reiseportal freeontour.



OTS: Niesmann+Bischoff GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130048 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130048.rss2



Pressekontakt: Niesmann+Bischoff GmbH Pressestelle Cloustr. 1 56751 Polch E-Mail: pressestelle@niesmann-bischoff.com Tel: +49 2654 / 933-282 Fax: +49 2654 / 933-47282



HERING SCHUPPENER Unternehmensberatung für Kommunikation GmbH Wiebke Faude Tel: +49 211 / 43079-230 E-Mail: wfaude@heringschuppener.com