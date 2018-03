Genf - Wie bereits vom Markt erwartet, hat das Federal Open Market Committee (FOMC) die Bandbreite seines Leitzinses um 25 Basispunkte auf 1,5 Prozent bis 1,75 Prozent erhöht, so Charles St-Arnaud, Senior Investment Strategist bei Lombard Odier Investment Managers.Der Tenor der Erklärung sei relativ optimistisch gewesen. Der FOMC habe zudem bestätigt, dass die wirtschaftlichen Aussichten in den letzten Monaten gestärkt worden seien. Zudem habe der FOMC abermals betont, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen wie erwartet in einer Weise entwickeln würden, die eine schrittweise Erhöhung der Leitzinsen rechtfertige. Der Fokus der Investoren habe jedoch auf der Januar-Zusammenfassung der wirtschaftlichen Projektion gelegen.

