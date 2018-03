BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Exporteure haben mit Erleichterung auf die Ankündigung aus Washington reagiert, Europa nicht mit Strafzöllen auf Stahl und Aluminium zu belegen. "Uns fällt ein großer Stein vom Herzen. Die Ausnahme der EU von den unsinnigen US-Strafzöllen ist ein Sieg der Vernunft, zumindest vorläufig", erklärte der Präsident des Exporteurs- und Außenhandelsverbandes (BGA), Holger Bingmann.

Es bestehe allerdings weiterhin die Notwendigkeit, die US-Regierung davon überzeugen, dass die Abschottung des Marktes die falsche Antwort sei. "Es ist Zeit, (das Freihandelsabkommen) TTIP aus dem Eisschrank zu holen", verlangte der BGA-Chef.

Auch die Metallverarbeiter begrüßten die Ausnahmen für die Europäer. "Aluminiumimporte können auch zukünftig ohne Zollschranken in die USA exportiert werden. Das ist ein guter Tag für den Freihandel", sagte Franziska Erdle, Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Metalle. Es bleibe aber dabei, dass China, Russland und die Golfstaaten von den US-Zöllen getroffen würden und somit die Umleitung von Ausfuhren nach Europa drohe. Die Aluhersteller befürchten, dass Europa mit billigen Werkstoffen aus anderen Erdteilen überflutet wird.

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hatte zuvor in einer Anhörung im Kongress verkündet, die Europäische Union werde ebenso wie mehrere andere Länder vorläufig von den Zöllen verschont. Sie sollen am Freitag in Kraft treten und betragen 25 Prozent für Stahl und 10 Prozent auf Aluminiumimporte. Ausgenommen sind neben Europa auch Australien, Brasilien, Südkorea, Kanada, Mexiko sowie Argentinien.

Damit war das intensive Werben Deutschlands und von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström schließlich erfolgreich. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Amerikanern angeboten, die unterschiedlichen Zollsätze zwischen den Vereinigten Staaten und der EU auf verschiedene Warengruppen bis zum Sommer neu zu verhandeln. "Ich glaube, dass wir tatsächlich eine Chance haben, dieses Inkrafttreten zunächst jedenfalls abzuwenden", hatte Altmaier am Morgen zuversichtlich erklärt und Recht behalten.

March 22, 2018

