FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALDERON IRON ORE CORP. TUV3 CA01434T1003
AB/FROM ONWARDS 22.03.2018 17:41 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALDERON IRON ORE CORP. TUV3 CA01434T1003
AB/FROM ONWARDS 22.03.2018 17:41 CET