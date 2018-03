Frankfurt am Main (ots) -



BERTOLLI®, die weltweit meistverkaufte Olivenölmarke, wurde zum dritten Mal in Folge mit dem begehrten und hochkarätigen italienischen Quality Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung, die von Verbrauchern vergeben wird, ist ein Beweis für das Engagement der Marke, ihren Kunden Qualität und Einzigartigkeit zu bieten.



"Bertolli ist für unsere Kunden eine hervorragende Wahl. Das bestätigt diese Auszeichnung erneut. Wir stehen für 150 Jahre Erfahrung und ein unvergleichliches Know-How. Wir haben uns verpflichtet, unsere Kunden mit qualitativ hochwertigen Produkten zu begeistern und glauben, dass es wichtig ist, den sich ändernden Geschmäckern der Verbraucher gerecht zu werden. Dies zeigt sich in der kontinuierlichen Entwicklung von einzigartigen Ölen wie BERTOLLI® Gentile, Fragrante (in Deutschland BERTOLLI® Originale) und Robusto", so Oriol Ortega Font, Geschäftsführer und Director Western Europe bei deOleo.



Der Quality Award ist derzeit der einzige seiner Art in Italien, der von Verbrauchern auf der Grundlage einer Blindverkostung vergeben wird. Die Tests werden von 300 italienischen Verbrauchern durchgeführt, die die Möglichkeit haben, verschiedene Produkte in unterschiedlichen Kategorien zu bewerten. Alle Tests werden "blind" durchgeführt. Das bedeutet, dass die Verbraucher, die die Produkte beurteilen, nicht wissen, um welche Marke oder welches Produkt es sich handelt. Die Beurteilung basiert auf mehreren sensorischen Kriterien wie Geschmack, Aussehen, Konsistenz und Geruch.



"Die Kenntnis der einzigartigen und vielfältigen Geschmacksprofile unserer Verbraucher ermöglicht es uns, preisgekrönte Olivenöle zu entwickeln. So auch BERTOLLI® Gentile für diejenigen, die delikate Aromen bevorzugen, BERTOLLI® Fragrante (in Deutschland BERTOLLI® Originale) für Verbraucher, die frische Aromen schätzen; BERTOLLI® Robusto für all jene, die gerne mit einem intensiveren Öl kochen", sagte Oriol Ortega Font.



BERTOLLI® ist Teil der deOleo Deutschland GmbH und ist spezialisiert auf Olivenöle und Spezialitätenöle. deOleo ist weltweit ebenso wie in Deutschland (13,5%) führend im Olivenöl-Markt.



