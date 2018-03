Der Bausoftwarespezialist Rib Software will sich durch eine Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen. Bis zu 4,68 Millionen zusätzliche Anteilscheine sollen im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an Investoren verkauft werden, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Damit würde das Grundkapital des Unternehmens um bis zu 4,68 Millionen Euro entsprechend einem Zehntel steigen.

Der Aktienkurs von Rib Software lag zum Handelsschluss am Donnerstag bei rund 31 Euro. Bei diesem Kurs könnte das Unternehmen mit der Kapitalerhöhung rund 140 Millionen Euro einnehmen. Rib Software will das Kapital eigenen Angaben zufolge für Investitionen in den Bereich Managed Services Provider verwenden. Dabei hat das an der Börse mit 1,4 Milliarden bewertet Unternehmen Dienstleister im Visier, die Cloud-Infrastruktur für Unternehmenskunden anbieten.

Anleger zeigten sich wenig begeistert. Im nachbörslichen Handel rutschte der Aktienkurs von Rib Software um fast drei Prozent ab./fba/he

ISIN DE000A0Z2XN6

