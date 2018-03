Paris - Mit erheblichen Verlusten sind Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Die Aussicht auf schneller steigende Zinsen, ein drohender Handelskrieg mit den USA sowie enttäuschende Konjunkturdaten wurden als Belastungsfaktoren genannt.

So hatte sich der Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland eingetrübt. Zudem waren die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone schwächer als von Experten erwartet ausgefallen. Am Nachmittag gab die schwache Eröffnung der Wall Street den Notierungen weitere Negativimpulse.

Der EuroStoxx 50 als Leitindikator für die Aktien der Eurozone fiel zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen und schloss mit einem Minus von 1,55 Prozent bei 3348,19 Punkten. In Paris gab der CAC 40 um 1,38 Prozent auf 5167,21 Punkte nach. In ...

