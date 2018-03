Von Marc Bisbal Arias und Marc Navarro Gonzalez

MAILAND (Dow Jones)--Der Energieversorger Enel will seine Aktionäre an dem starken Gewinnanstieg im vergangenen Jahr teilhaben lassen. Das Unternehmen schlug eine Dividende von 23,7 Cent je Aktie für 2017 vor nach 18 Cent im Vorjahr. Die Enel SpA hatte mindestens 21 Cent in Aussicht gestellt.

Der Nettogewinn kletterte um 47 Prozent auf 3,78 Milliarden Euro. Das Unternehmen hatte bereits im Februar einen Anstieg von Umsatz und operativem Gewinn gemeldet und die Prognose für 2018 bestätigt.

March 22, 2018 13:16 ET (17:16 GMT)

