Pendragon PLC: Transaction in Own Shares

Pendragon PLC (the "Company') announces that it has purchased for cancellation (through Jefferies International Limited) the following number of its ordinary shares of 5p each on the London Stock Exchange.

Date of purchase: 22 March 2018 Number of ordinary shares purchased (aggregated volume): 216,000 Highest price paid per share (pence): 27.3500p Lowest price paid per share (pence): 25.6500p Volume weighted average price paid per share (pence): 26.7544p

Following the purchase of these shares, the Company has 1,421,241,304 ordinary shares in issue. All of the shares have equal voting rights and there are no shares held in treasury. This figure 1,421,241,304 represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure and Transparency Rules.

The schedule below contains detailed information about the purchases made by Jefferies on behalf of the Company as part of the buyback programme.

RICHARD MALONEY

COMPANY SECRETARY

22 MARCH 2018

Schedule of Purchases - Individual Transactions

Number of shares purchased Transaction price

(pence per share) Time of transaction Trading venue 684 25.65 16:28:44 London Stock Exchange 320 25.65 16:28:19 London Stock Exchange 1397 25.65 16:28:17 London Stock Exchange 187 25.70 16:28:17 London Stock Exchange 3055 25.70 16:28:17 London Stock Exchange 286 25.70 16:26:31 London Stock Exchange 1136 25.70 16:25:49 London Stock Exchange 14 25.70 16:25:49 London Stock Exchange 1400 25.70 16:24:48 London Stock Exchange 124 25.70 16:24:45 London Stock Exchange 325 25.70 16:24:30 London Stock Exchange 1021 25.85 16:22:42 London Stock Exchange 1025 25.85 16:20:07 London Stock Exchange 1161 25.95 16:17:57 London Stock Exchange 342 25.95 16:17:44 London Stock Exchange 2498 25.95 16:17:44 London Stock Exchange 1610 26.00 16:14:56 London Stock Exchange 1559 26.00 16:14:56 London Stock Exchange 1394 26.00 16:14:56 London Stock Exchange 1453 26.00 16:14:56 London Stock Exchange 1525 26.05 16:08:45 London Stock Exchange 833 26.10 16:07:18 London Stock Exchange 566 26.10 16:07:18 London Stock Exchange 1504 26.10 16:04:47 London Stock Exchange 1648 26.20 16:03:02 London Stock Exchange 1456 26.20 16:03:02 London Stock Exchange 238 26.25 16:01:24 London Stock Exchange 1463 26.25 16:01:24 London Stock Exchange 1563 26.25 15:58:37 London Stock Exchange 48 26.25 15:58:37 London Stock Exchange 1373 26.25 15:57:19 London Stock Exchange 1613 26.30 15:53:10 London Stock Exchange 1628 26.35 15:51:51 London Stock Exchange 5 26.35 15:50:32 London Stock Exchange 1679 26.40 15:47:14 London Stock Exchange 328 26.45 15:45:10 London Stock Exchange 158 26.45 15:45:10 London Stock Exchange 500 26.45 15:45:10 London Stock Exchange 760 26.45 15:45:10 London Stock Exchange 2221 26.45 15:42:08 London Stock Exchange 1093 26.45 15:39:46 London Stock Exchange 40 26.45 15:39:46 London Stock Exchange 382 26.45 15:39:46 London Stock Exchange 310 26.50 15:37:17 London Stock Exchange 1150 26.50 15:37:17 London Stock Exchange 3 26.50 15:37:17 London Stock Exchange 1425 26.50 15:35:15 London Stock Exchange 772 26.50 15:32:59 London Stock Exchange 500 26.50 15:32:59 London Stock Exchange 215 26.50 15:32:59 London Stock Exchange 1946 26.45 15:30:34 London Stock Exchange 1693 26.50 15:27:06 London Stock Exchange 1149 26.50 15:24:58 London Stock Exchange 373 26.50 15:24:58 London Stock Exchange 977 26.50 15:23:05 London Stock Exchange 816 26.50 15:23:05 London Stock Exchange 1456 26.50 15:20:58 London Stock Exchange 1469 26.50 15:18:53 London Stock Exchange 1402 26.50 15:18:40 London Stock Exchange 54 26.55 15:17:18 London Stock Exchange 1704 26.50 15:15:33 London Stock Exchange 1451 26.50 15:15:33 London Stock Exchange 234 26.50 15:15:24 London Stock Exchange 1222 26.50 15:09:13 London Stock Exchange 282 26.50 15:08:52 London Stock Exchange 1447 26.50 15:08:52 London Stock Exchange 1621 26.65 15:03:02 London Stock Exchange 1444 26.70 14:59:00 London Stock Exchange 1569 26.70 14:59:00 London Stock Exchange 324 26.70 14:57:53 London Stock Exchange 640 26.70 14:56:45 London Stock Exchange 573 26.70 14:54:37 London Stock Exchange 1551 26.70 14:54:37 London Stock Exchange 551 26.75 14:53:27 London Stock Exchange 600 26.75 14:53:27 London Stock Exchange 376 26.75 14:53:27 London Stock Exchange 272 26.75 14:50:57 London Stock Exchange 1192 26.75 14:50:57 London Stock Exchange 3520 26.75 14:49:07 London Stock Exchange 1081 26.70 14:46:57 London Stock Exchange 69 26.70 14:46:57 London Stock Exchange 728 26.70 14:45:26 London Stock Exchange 729 26.70 14:45:26 London Stock Exchange 2319 26.75 14:41:53 London Stock Exchange 1488 26.75 14:40:54 London Stock Exchange 1846 26.75 14:16:58 London Stock Exchange 1514 26.75 14:14:50 London Stock Exchange 408 26.70 14:11:51 London Stock Exchange 460 26.70 14:09:46 London Stock Exchange 912 26.70 14:06:25 London Stock Exchange 913 26.70 14:06:25 London Stock Exchange 1593 26.60 14:02:11 London Stock Exchange 1629 26.60 14:02:10 London Stock Exchange 1498 26.65 14:00:06 London Stock Exchange 1699 26.70 13:48:49 London Stock Exchange 1699 26.80 13:43:48 London Stock Exchange 1085 26.80 13:39:18 London Stock Exchange 546 26.80 13:39:18 London Stock Exchange 1561 26.85 13:35:44 London Stock Exchange 1504 26.85 13:33:37 London Stock Exchange 1634 26.85 13:33:37 London Stock Exchange 480 26.85 13:27:57 London Stock Exchange 464 26.85 13:25:10 London Stock Exchange 1444 26.85 13:20:59 London Stock Exchange 1463 26.85 13:20:59 London Stock Exchange 1649 26.90 13:10:32 London Stock Exchange 1519 26.90 13:07:37 London Stock Exchange 1917 26.90 13:07:37 London Stock Exchange 1593 26.90 12:59:35 London Stock Exchange 1659 26.90 12:59:35 London Stock Exchange 38 26.90 12:59:35 London Stock Exchange 1331 26.80 12:46:54 London Stock Exchange 263 26.80 12:46:50 London Stock Exchange 1434 26.80 12:46:50 London Stock Exchange 1491 26.8 12:45:28 London Stock Exchange 1523 26.8 12:45:28 London Stock Exchange 1516 26.8 12:45:28 London Stock Exchange 1475 26.8 12:45:28 London Stock Exchange 1516 26.95 12:14:00 London Stock Exchange 1632 26.95 12:08:14 London Stock Exchange 1434 26.95 12:02:45 London Stock Exchange 1466 27.05 11:56:30 London Stock Exchange 1903 27.2 11:50:37 London Stock Exchange 1545 27.2 11:48:00 London Stock Exchange 1698 27.25 11:39:44 London Stock Exchange 1633 27.25 11:33:17 London Stock Exchange 1757 27.25 11:27:53 London Stock Exchange 1608 27.25 11:22:12 London Stock Exchange 1982 27.25 11:18:00 London Stock Exchange 979 27.25 11:15:27 London Stock Exchange 587 27.25 11:14:38 London Stock Exchange 1485 27.3 11:13:32 London Stock Exchange 1452 27.3 11:06:24 London Stock Exchange 1453 27.3 11:06:24 London Stock Exchange 1522 27.3 11:06:24 London Stock Exchange 1628 27.3 11:06:24 London Stock Exchange 1772 27.35 10:46:26 London Stock Exchange 390 27.35 10:44:36 London Stock Exchange 1198 27.35 10:41:54 London Stock Exchange 1817 27.35 10:41:54 London Stock Exchange 5488 27.35 10:33:48 London Stock Exchange 8512 27.35 10:33:22 London Stock Exchange 1288 27.35 10:33:22 London Stock Exchange 7000 27.35 10:33:18 London Stock Exchange 635 27.15 10:29:36 London Stock Exchange 3935 27.05 10:20:38 London Stock Exchange 602 27 10:20:38 London Stock Exchange 3372 26.9 09:33:18 London Stock Exchange 8745 27 09:31:27 London Stock Exchange 11011 27 09:31:21 London Stock Exchange 1411 26.6 08:52:27 London Stock Exchange 1738 26.6 08:10:28 London Stock Exchange 1734 26.6 08:08:15 London Stock Exchange

