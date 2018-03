Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank nimmt beim Börsengang ihrer Vermögensverwaltungstochter DWS weniger ein als eingangs erhofft. Der Ausgabepreis wurde auf 32,50 Euro je Aktie festgelegt und damit in etwa in der Mitte der ursprünglich genannten Spanne von 30,00 bis 36,00 Euro. Inklusive Mehrzuteilungen wurden 44,5 Millionen DWS-Aktien platziert, womit das Gesamtplatzierungsvolumen bei rund 1,4 Milliarden Euro liegt. Die DWS-Aktie wird am Freitag in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse starten.

Die DWS erreicht auf Basis des Platzierungspreises eine Marktkapitalisierung von 6,5 Milliarden Euro. Der Anteil, der nicht von der Deutschen Bank gehalten wird, liegt damit bei 22,25 Prozent, wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.

