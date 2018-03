Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Anlagestratege Ulf Sommer zieht nach der nun abgeschlossenen Dax-Berichtssaison Bilanz.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Mit Heidelberg Cement hat gestern der letzte Dax-Konzern seine Bilanz veröffentlicht - und eine um 30 Cent auf 1,90 Euro steigende Dividende angekündigt. Die Gesamtbilanz: 25 Unternehmen erhöhen ihre Ausschüttungen. Nur die Commerzbank zahlt keine Dividende.

Gemessen an den aktuellen Aktienkursen errechnet sich für Neueinsteiger eine durchschnittliche Dividendenrendite von drei Prozent. Die höchsten Renditen gibt es bei Daimler mit 5,3 Prozent, der Deutschen Telekom mit 4,9 und BMW mit 4,7 Prozent. Deutsche Staatsanleihen bringen weniger als ein Prozent.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im März den zweiten Monat in Folge gesunken. Das Konjunkturbarometer rutschte auf 114,7 von 115,4 Punkten im Vormonat, was den Erwartungen der Volkswirte entsprach. Laut Ifo-Präsident Clemens Fuest sei in erster Linie der drohende Protektionismus ...

