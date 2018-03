Die polnische Regierungspartei PiS will bei ihrer umstrittenen Justizreform nachbessern. Damit kommt das Land der EU-Kommission entgegen.

Im Streit zwischen der EU-Kommission und Polen über die polnischen Justizreformen bahnt sich eine Annäherung an. Die Regierungspartei PiS plane Änderungen an den Neuerungen, sagte der PiS-Abgeordnete Marek Ast der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag.

Es gehe darum, die Bedenken der EU-Kommission zu zerstreuen. "Wir hoffen, dass diese Schritte von der Kommission positiv aufgenommen ...

