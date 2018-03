Crytek wird die Funktionen der Enhanced Reality Engine von PlayFusion in die CRYENGINE integrieren, womit sich die Lizenznehmer der CRYENGINE aus einem neuen Angebot an Tools und Funktionen für die Spielentwicklung bedienen können



San Francisco (ots/PRNewswire) - Game Developers Conference -- PlayFusion (http://playfusion.com/), ein führendes Unternehmen im Bereich Enhanced Reality Entertainment und anderen interaktiven Anwendungsgebieten, gab heute bekannt, dass es eine strategische Partnerschaft mit Crytek geschlossen hat. Crytek ist ein unabhängiger Entwickler und Verleger von Spielen und Entwickler von Spieltechnologien mir Sitz in Frankfurt, der für die in der Branche führenden Softwareplattform für die Entwicklung von Spielen, CRYENGINE, und eine Vielzahl von preisgekrönten Spieltiteln verantwortlich zeichnet. Laut der Vereinbarung wird PlayFusion Crytek seine bahnbrechende Entwicklungsplattform "Enhanced Reality Engine" in Lizenz überlassen, womit die Fähigkeiten der CRYENGINE' ergänzt werden sollen.



"Die visionäre Technik von PlayFusion hebt die Kapazitäten unserer ohnehin schon mächtigen Spielentwicklungsplattform CRYENGINE bei der Multiplayer-Augmented-Reality auf ein neues Level. Die Erweiterung der CRYENGINE mit der AR-Technologie, die in der Branche die meisten Funktionen bereithält und die beste Performance bietet, vervollständigt unsere Fähigkeiten, Menschen nahtlos in faszinierende virtuelle Welten eintauchen zu lassen - und das auf einem unglaublichen Realitätsniveau", sagte Avni Yerli, Gründer und einer der CEOs von Crytek. "Schaut man sich die kreative und technische Stärke der globalen Entwickler-Community von heute an, ist es einfach die beste Zeit, tollen neuen Erlebnissen Leben einzuhauchen - und das sind die besten Tools für die Arbeit."



PlayFusion, das von einigen Urgesteinen der Spielebranche gegründet wurde, hat bahnbrechende Technologien in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Robotik entwickelt, mit denen man tief in die Welt der Mixed Reality eintauchen kann. Alles in allem stehen unsere patentrechtlich geschützten Technologien für die weltweit erste umfassende Mixed-Reality-Platform-as-a-Service. Dazu gehören IoT-Hardware, Computervision, Audioerkennung, maschinelles Lernen und Deep Data. PlayFusion stellt völlig neue und faszinierende Erlebnisse bereit, die nahtlos mit der schnellsten, effizientesten und mit den meisten Funktionen ausgestatteten Plattform, die derzeit am Mobilmarkt verfügbar ist, verbunden sind, aus der Ferne erfasst werden können und dynamisch sind.



"Für uns ist es eine große Ehre, von einem Unternehmen als Technikpartner für die Enhanced Reality ausgewählt zu werden, das nicht nur die Maßstäbe bei der Funktionsweise von modernen Spiele-Engines setzt, sondern dessen Engines auch die unwidersprochenen Standardträger für fotorealistische 3D-Echtzeit sind", sagte Mark Gerhard, CEO und CTO von PlayFusion. "Wir freuen uns wirklich auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um den Stand der Technik voranzubringen und um in der Branche einen neuen Standard für die Enhanced Reality zu etablieren."



Weitere Einzelheiten über die Partnerschaft werden PlayFusion und Crytek der Öffentlichkeit in den kommenden Monaten mitteilen.



Informationen zu PlayFusion



PlayFusion hat seinen Firmensitz in Cambridge, dem technologischen Nirwana des Vereinigten Königreichs, und ist ein mehrfach preisgekröntes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit für die Zukunft des Enhanced Reality Entertainment (Unterhaltung mit erweiterter Realität) leistet. Die Enhanced Reality Engine basiert auf modernster Computervision-Technologie und integriert nahtlos physische und digitale Welten, damit die nächste Generation von Entwicklern, Geschichtenerzählern und Entertainern wirklich magische und fesselnde Erlebnisse bieten kann. PlayFusion hat sich mit Games Workshop zusammengetan, um für Fans von Kriegscomputerspielen auf dem PC ebenso wie für TCG-Fans einen neuen aufregenden Ansatz zu entwickeln, über den sie das Universum von Warhammer Age of Sigmar kennenlernen können. Lightseekers ist das Vorzeigeprodukt aus dem Porfolio an kreativem geistigem Eigentum (IP) von PlayFusion und einer der am schnellsten wachsenden TCG-Titel.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.PlayFusion.com.



Informationen zu Crytek



Crytek ist ein unabhängiger Entwickler, Verleger und Technologieanbieter im Bereich Videospiele, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, mithilfe seiner topmodernen Lösung für die 3D-Spielentwicklung, CRYENGINE, die Grenzen des Gaming zu erweitern. Crytek, das seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main (Deutschland) hat und Entwicklerstudios in Kiew (Ukraine) und in Istanbul (Türkei) betreibt, hat eine Vielzahl an preisgekrönten Titeln erschaffen, wie etwa das Original von Far Cry, die Crysis-Reihe, Ryse: Son of Rome, Warface, The Climb, Robinson: The Journey und Hunt: Showdown. Crytek liefert Spaß und innovative Gaming-Erlebnisse für den PC, Spielkonsolen sowie VR und setzt seinen Wachstumskurs in Sachen Reichweite auf dem Markt für Games-as-a-Service weiter fort. Alle Crytek-Spiele werden mit CRYENGINE erzeugt, das von jedem genutzt werden kann, um Spiele auf Grundlage eines "Pay What You Want"-Geschäftsmodells zu entwickeln.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.crytek.com und www.cryengine.com.



