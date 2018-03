Nach erster Einschätzung der Polizei hätte der tödliche Unfall mit einem Roboterauto nicht verhindert werden können. Experten sehen das allerdings anders.

Nach ersten Angaben der Polizei aus Arizona kam das Opfer beim Unfall mit einem Roboterauto aus dem Nichts. "Das Opfer kam nicht aus dem Nichts", widerspricht aber nun Bryant Walker Smith, ein Jura-Professor an der Universität von South Carolina, der sich auf autonome Fahrzeuge spezialisiert hat. "Sie bewegte sich auf einer dunklen Straße. Aber es ist eine offene Straße, ohne Hindernisse."

Nach Einschätzung des Experten hätten Lidar und Radar die Frauen direkt erkennen müssen. Denn damit scannt ein Roboterauto unaufhörlich seine Umgebung, um Straßenverläufe und Hindernisse zu entdecken. Sam Abuesmaid, Analyst bei Navigant Research, ist ähnlicher Meinung. Lidar und Radar seien in der Lage, in der Dunkelheit viel besser zu "sehen" als menschliche Augen. Die Fußgängerin sei "ganz klar" in der Reichweite der Systeme gewesen. "Es gibt keinen Zweifel", so der Experte, "das System hätte sie entdecken müssen. Aus dem was ich aus dem Video erkennen kann, ist das Fahrzeug schuld, nicht die Fußgängerin."

Die Polizei in Tempe hatte in einer ersten "vorläufigen Einschätzung" am Montagmorgen noch erklärt, der Unfall wäre weder von einem Menschen noch von einer Maschine verhindern zu wesen. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt fragte man sich, warum die Technik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...