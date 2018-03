Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Seit dem initialen US-Launch von

ofo in Seattle im August 2017 ist die Firma in zahlreiche Regionen

der USA expandiert, darunter nach Kalifornien, Massachusetts und

Texas.



Chris Taylor, Vorsitzender von ofo in Nordamerika, trat kürzlich

bei einem Forum auf der SXSW 2018 zum Thema Unexpected Stories

Written by the Mobile Internet (Unerwartete Geschichten, die das

mobile Internet schrieb) auf. Taylor erzählte die

Unternehmensgeschichte von ofo in Dallas, Texas. Dallas war eine

typische Autostadt mit über die Stadt verstreuten Wohngebieten. Nach

der Einführung des ofo-Services entwickelte sich jedoch eine

einzigartige Transportkultur. Auch die Stausituation wurde besser.

Die Anzahl der gelben Ofo-Fahrräder wächst von Woche zu Woche und

Dallas wurde zu einer der amerikanischen Städte mit den am

schnellsten wachsenden Fahrradverleihdiensten.



Die internationale Expansion von ofo, der weltweit ersten und

größten Fahrradverleih-Plattform ohne Verleihstationen begann 2016,

als CEO Dai Wei beschloss, die gelben Fahrräder von China in

Großstädte der ganzen Welt zu exportieren. ofo verfügt über 120.000

Fahrräder, die in 70 Städten außerhalb Chinas vernetzt sind, und hat

bis heute über 25 Millionen Fahrten abgewickelt. ofo-Nutzer sind im

Jahr 2017 11.747 Milliarden Kilometer gefahren und haben so 590.000

Tonnen Benzin und 2,59 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen

eingespart.



Um dieses neue Fortbewegungsmodell voranzubringen, legt ofo beim

Start in einer neuen Stadt Wert darauf, zuerst die lokalen

Richtlinien und Gesetze kennenzulernen, mit den lokalen Behörden zu

kommunizieren und den Markt zu erforschen, um optimale Standorte für

die Fahrräder zu finden. ofo kooperiert auch mit Fahrradverbänden, um

die Communities vor Ort mit einzubeziehen.



Auch hinsichtlich des Fahrraddesigns passt sich ofo den

unterschiedlichen Märkten an. Entsprechend den Wünschen der Nutzer

und den topographischen Gegebenheiten in jeder Stadt werden

unterschiedliche Gangschaltungen und Rahmen bereitgestellt. Der

Betrieb wird von ortsansässigen Mitarbeitern geführt, wodurch eine

beträchtliche Anzahl von Jobs entstanden ist.



Man geht davon aus, dass der Bikesharing-Markt noch weiter wachsen

wird. Eine Analyse von Cheetah Lab sagte vorher, dass die Anzahl der

weltweiten Nutzer bis 2019 306 Millionen betragen wird. Die Anzahl

der Nutzer außerhalb von China könnte in den nächsten 2 Jahren um das

5- bis 10-Fache steigen. Die globale Nachfrage nach Fahrrädern wird

110 Millionen erreichen und Fahrradfahrer werden mit 1,1 Milliarden

über 15 % der Gesamtbevölkerung ausmachen.



Dai Wei, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von ofo, gab auf der

APEC 2017 bekannt, dass ofo die Hoffnung hat, seinen Dienst künftig 2

Milliarden Menschen weltweit anzubieten. ofo ist neben anderen

Anbietern Vorreiter bei der Verbreitung dieser revolutionären

Fortbewegungsart.



